(Di giovedì 24 settembre 2020) Gli enti locali scavalcano l’esecutivo: impianti da riavviare al 25% della capienza e mascherine. Il ministro della Salute Speranza: «Le priorità sono altre». Per oggi è atteso lo stop del Cts

iolanda_riolo : RT @LaStampa: Coronavirus, lite sulla riapertura degli stadi: è scontro Regioni-governo - LaStampa : Coronavirus, lite sulla riapertura degli stadi: è scontro Regioni-governo -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus lite

La Stampa

Gli enti locali scavalcano l’esecutivo: impianti da riavviare al 25% della capienza e mascherine. Il ministro della Salute Speranza: «Le priorità sono altre». Per oggi è atteso lo stop del Cts ROMA. S ...per risarcimento danno e spese di liti in favore del Sig. Cunto Angelo alla Sentenza Civile del Giusice di Pace di Gaeta n.468 del 20.08.2020. Emergenza Covid: richiesta alla Ausl di presidi sanitari ...