Coronavirus, l’allarme lanciato da Sileri: “Chiusura frontiere…” (Di giovedì 24 settembre 2020) Torna a parlare il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, per quanto riguarda la possibile chiusura delle frontiere: ecco la sua versione Il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, è stato ospite di “Timeline” su SkyTg24 per parlare ancora del Coronavirus e di una possibile chiusura delle frontiere: “Una domanda alla quale non so rispondere oggi, con … L'articolo Coronavirus, l’allarme lanciato da Sileri: “Chiusura frontiere…” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 24 settembre 2020) Torna a parlare il viceministro della Salute, Pierpaolo, per quanto riguarda la possibile chiusura delle frontiere: ecco la sua versione Il viceministro della Salute, Pierpaolo, è stato ospite di “Timeline” su SkyTg24 per parlare ancora dele di una possibile chiusura delle frontiere: “Una domanda alla quale non so rispondere oggi, con … L'articolo, l’allarmeda: “Chiusura frontiere…” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

womantimeswebtv : Coronavirus, l'allarme del viceministro Sileri: «Preoccupato per pranzi in famiglia e cene con gli amici. E' così… - Ginka20051964 : RT @PDarK77: @SecPompeo Il Partito Comunista Cinese sapeva quanto fosse virulento il coronavirus che ha avuto origine a Wuhan. Hanno censu… - PDarK77 : @SecPompeo Il Partito Comunista Cinese sapeva quanto fosse virulento il coronavirus che ha avuto origine a Wuhan.… - a_fiorentino : È stata scaricata 18 milioni di volte in 100 giorni warn-app, la app tedesca che lancia l’allarme su una possibile… - CryAntonino : RT @emergency_live: Coronavirus, l’allarme di Sileri: “Elevato rischio di casi d’importazione dalla Francia”. Metà del paese è zona rossa h… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’allarme «La COVID-19 come prova generale per le sfide future» Corriere del Ticino