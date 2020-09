Coronavirus, la virologa Yan accusa Pechino: “Creato in laboratorio. Ho le prove, sono nel genoma” (Di giovedì 24 settembre 2020) Roma, 24 set – “Non ci troviamo davanti a un virus naturale, ma a un patogeno artificiale rilasciato da un laboratorio controllato dal Partito comunista cinese”. La virologa Li-Meng Yan lancia nuove accuse contro la Cina, nonché di aver mentito sulla reale entità del Coronavirus Sars-Cov-2 agli inizi dell’epidemia. “Nessuno sta dicendo la verità: anche l’Oms collabora con il Partito comunista cinese“, sostiene la scienziata (in linea con la posizione dell’amministrazione Trump). “La prova è nel genoma, che sono come le impronte digitali” La dottoressa di Hong Kong, intervistata da News Mediaset, studia il Coronavirus dal 31 dicembre dell’anno scorso e promette di rivelare quanto prima le prove ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 24 settembre 2020) Roma, 24 set – “Non ci troviamo davanti a un virus naturale, ma a un patogeno artificiale rilasciato da uncontrollato dal Partito comunista cinese”. LaLi-Meng Yan lancia nuove accuse contro la Cina, nonché di aver mentito sulla reale entità delSars-Cov-2 agli inizi dell’epidemia. “Nessuno sta dicendo la verità: anche l’Oms collabora con il Partito comunista cinese“, sostiene la scienziata (in linea con la posizione dell’amministrazione Trump). “La prova è nel genoma, checome le impronte digitali” La dottoressa di Hong Kong, intervistata da News Mediaset, studia ildal 31 dicembre dell’anno scorso e promette di rivelare quanto prima le...

