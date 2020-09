Coronavirus, la proposta delle Regioni al Governo: “Negli stadi il 25% degli spettatori, mascherina e posti assegnati” (Di giovedì 24 settembre 2020) “Oggi abbiamo elaborato e approvato un documento di proposta al Governo per l’adozione di linee guida per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive ed uno per la ripresa degli sport di contatto”, lo ha dichiarato il Vicepresidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Giovanni Toti, che oggi ha presieduto la riunione. “Si tratta di testi che rappresentano un importante contributo per la ripresa delle diverse attività sportive. Il mondo dello sport ha sofferto, come altri settori, di un fermo prolungato dovuto alla gestione della pandemia. Ora occorre riattivare l’intero settore sportivo, puntando su una presenza limitata di pubblico e sul massimo livello di prevenzione”, ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 24 settembre 2020) “Oggi abbiamo elaborato e approvato un documento dialper l’adozione di linee guida per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive ed uno per la ripresasport di contatto”, lo ha dichiarato il Vicepresidente della ConferenzaProvince autonome, Giovanni Toti, che oggi ha presieduto la riunione. “Si tratta di testi che rappresentano un importante contributo per la ripresadiverse attività sportive. Il mondo dello sport ha sofferto, come altri settori, di un fermo prolungato dovuto alla gestione della pandemia. Ora occorre riattivare l’intero settore sportivo, puntando su una presenza limitata di pubblico e sul massimo livello di prevenzione”, ...

Anziani rinchiusi da mesi che non posso riabbracciare i loro congiunti perché gli accessi a causa del Covid 19 sono vietati ... aiuterà le istituzioni ad indagare il fenomeno e a proporre le ...

POZZUOLI – Tutto è pronto per “FotoArtinGarage”, la rassegna di fotografia giunta alla sua quarta edizione, diretta dal fotografo napoletano Gianni Biccari (nella foto). In programma nei locali dell’A ...

Anziani rinchiusi da mesi che non posso riabbracciare i loro congiunti perché gli accessi a causa del Covid 19 sono vietati ... aiuterà le istituzioni ad indagare il fenomeno e a proporre le ...