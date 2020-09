Coronavirus Italia, scatta l’obbligo: mascherina anche all’aperto. Dove e fino a quando (Di giovedì 24 settembre 2020) mascherina obbligatoria in Campania anche all’aperto e durante l’intero arco della giornata “a prescindere dalla distanza interpersonale”. Lo stabilisce un’ordinanza firmata dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a conclusione della riunione dell’Unità di crisi regionale. L’ordinanza contiene ulteriori misure per la prevenzione e la sicurezza con validità da oggi, 24 settembre, fino al 4 ottobre. “Occorre ripristinare immediatamente comportamenti responsabili, a maggior ragione con l’apertura delle scuole”, spiega De Luca, a commento dell’ordinanza. “Se vogliamo evitare chiusure generalizzate – aggiunge – è necessario il massimo rigore”. L’ordinanza dispone “l’obbligo, su tutto il territorio ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 24 settembre 2020)obbligatoria in Campaniaall’aperto e durante l’intero arco della giornata “a prescindere dalla distanza interpersonale”. Lo stabilisce un’ordinanza firmata dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a conclusione della riunione dell’Unità di crisi regionale. L’ordinanza contiene ulteriori misure per la prevenzione e la sicurezza con validità da oggi, 24 settembre,al 4 ottobre. “Occorre ripristinare immediatamente comportamenti responsabili, a maggior ragione con l’apertura delle scuole”, spiega De Luca, a commento dell’ordinanza. “Se vogliamo evitare chiusure generalizzate – aggiunge – è necessario il massimo rigore”. L’ordinanza dispone “l’obbligo, su tutto il territorio ...

fattoquotidiano : Coronavirus, l’elogio del Financial Times: “La dura lezione dell’Italia che tiene a bada la seconda ondata” - SkyTG24 : Covid-19, tra ottobre e novembre possibile nuovo picco in Italia: lo studio - RaiNews : #Coronavirus, 1.640 nuovi contagi e 20 morti in 24 ore in Italia - msn_italia : Coronavirus, scatta l’obbligo della mascherina all’aperto in tutta la Campania - infoitinterno : Coronavirus Italia, ultime notizie. Speranza apre ai test rapidi per le scuole. LIVE -