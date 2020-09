Coronavirus in Toscana: 156 nuovi casi e 54 guarigioni (Di giovedì 24 settembre 2020) Dall’inizio dell’epidemia sono 14.216 i casi di positività al Coronavirus con 1.153 decessi e 9.907 guarigioni. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 119 di cui 24 in terapia intensiva Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 24 settembre 2020) Dall’inizio dell’epidemia sono 14.216 idi positività alcon 1.153 decessi e 9.907. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 119 di cui 24 in terapia intensiva

