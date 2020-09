Coronavirus in Italia, il bollettino del 24 settembre: 1.786 casi e 23 vittime (Di giovedì 24 settembre 2020) In crescita i numeri relativi ai casi di Coronavirus in Italia, ma aumentano anche i tamponi: 5mila in più rispetto a ieri Il bollettino quotidiano del ministero della Salute, segnala un aumento di casi di covid in Italia, sono infatti 1.786 i casi positivi di oggi contro i 1.640 di ieri, ma con quasi 5mila … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 24 settembre 2020) In crescita i numeri relativi aidiin, ma aumentano anche i tamponi: 5mila in più rispetto a ieri Ilquotidiano del ministero della Salute, segnala un aumento didi covid in, sono infatti 1.786 ipositivi di oggi contro i 1.640 di ieri, ma con quasi 5mila … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

fattoquotidiano : Coronavirus, l’elogio del Financial Times: “La dura lezione dell’Italia che tiene a bada la seconda ondata” - SkyTG24 : Covid-19, tra ottobre e novembre possibile nuovo picco in Italia: lo studio - RaiNews : #Coronavirus, 1.640 nuovi contagi e 20 morti in 24 ore in Italia - LucaGattuso : In questa tabella ho riassunto l'andamento dei positivi, dei ricoverati in terapia intensiva e dei decessi regione… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #coronavirus in #Lombardia, dieci decessi e 229 nuovi casi positivi: solo otto contagiati a #Milano -