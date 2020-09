Coronavirus, in Campania torna l’obbligo della mascherina anche all’aperto (Di giovedì 24 settembre 2020) NAPOLI – “Occorre ripristinare immediatamente comportamenti responsabili, a maggior ragione con l’apertura delle scuole. Se vogliamo evitare chiusure generalizzate è necessario il massimo rigore”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel comunicare la firma alla nuova ordinanza regionale che prevede, così come stabilito al termine della riunione dell’Unità di Crisi, con decorrenza da oggi e fino al prossimo 4 ottobre, l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. Leggi su dire (Di giovedì 24 settembre 2020) NAPOLI – “Occorre ripristinare immediatamente comportamenti responsabili, a maggior ragione con l’apertura delle scuole. Se vogliamo evitare chiusure generalizzate è necessario il massimo rigore”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel comunicare la firma alla nuova ordinanza regionale che prevede, così come stabilito al termine della riunione dell’Unità di Crisi, con decorrenza da oggi e fino al prossimo 4 ottobre, l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto.

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 11,8% Regioni con… - SkyTG24 : Coronavirus Campania, da oggi obbligatoria la mascherina all’aperto - LaStampa : Coronavirus, scatta l’obbligo della mascherina all’aperto in tutta la Campania - GhostJR__ : Mascherine obbligatorie all'aperto in Campania fino al 4 Ottobre. Nuova ordinanza di #DeLuca per arginare la situaz… - ILNAZIONALISTA3 : RT @VincenzoDeLuca: ??#CORONAVIRUS: in Campania le scuole aprono il 24 settembre. (video registrato ieri sera nel corso di una manifestazion… -