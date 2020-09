Coronavirus in Campania, torna l’obbligo della mascherina all’aperto: l’ordinanza di De Luca (Di giovedì 24 settembre 2020) Il governatore campano ha appena firmato una nuova ordinanza che ripristina l’obbligo delle mascherine in Campania anche all’aperto. A conclusione della riunione dell’Unità di Crisi, il Presidente Vincenzo De Luca ha firmato l’ordinanza trasmessa in allegato, che contiene ulteriori misure per la prevenzione e la sicurezza. Su tutto il territorio regionale, con decorrenza dal 24 … Leggi su 2anews (Di giovedì 24 settembre 2020) Il governatore campano ha appena firmato una nuova ordinanza che ripristina l’obbligo delle mascherine inanche all’aperto. A conclusioneriunione dell’Unità di Crisi, il Presidente Vincenzo Deha firmato l’ordinanza trasmessa in allegato, che contiene ulteriori misure per la prevenzione e la sicurezza. Su tutto il territorio regionale, con decorrenza dal 24 …

