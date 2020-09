Coronavirus, in Campania scatta l'obbligo della mascherina all'aperto (Di giovedì 24 settembre 2020) In Campania scatta da oggi l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto. A conclusione della riunione dell'Unità di Crisi, il presidente della Regione, Vincenzo De Luca , ha firmato l'ordinanza che ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 24 settembre 2020) Inda oggi l'di indossare laall'. A conclusioneriunione dell'Unità di Crisi, il presidenteRegione, Vincenzo De Luca , ha firmato l'ordinanza che ...

VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS, OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA ALL’APERTO Occorre ripristinare immediatamente comportamenti re… - SkyTG24 : Coronavirus Campania, da oggi obbligatoria la mascherina all’aperto - LaStampa : Coronavirus, scatta l’obbligo della mascherina all’aperto in tutta la Campania - krudesky : RT @Cartabellotta: #coronavirus: per obbligo #mascherine all’aperto destra e sinistra pari sono. Solo dopo elezioni regionali, ma serviva… - COLIZZIALMERICO : ??#Coronavirus in #Campania, nuovo boom di #contagi. Ordinanza del #governatore con ulteriori misure per la prevenzi… -