Coronavirus, in Campania obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto. In Francia varata la zona scarlatta, Marsiglia chiude bar e ristoranti. Evacuato il ministero dello Sviluppo – LIVE (Di giovedì 24 settembre 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia12.30 – Coronavirus, in Campania obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto In Campania dalla giornata del 24 settembre scatta l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto. La nuova ordinanza resta in vigore fino al prossimo 4 ottobre. "Occorre ripristinare immediatamente comportamenti responsabili se vogliamo evitare chiusure generalizzate", ha ...

