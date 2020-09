Coronavirus, in Campania mascherine obbligatorie all’aperto. De Luca: Ripristinare subito comportamenti responsabili (Di giovedì 24 settembre 2020) “A conclusione della riunione dell’Unità di Crisi, ho firmato l’ordinanza che contiene ulteriori misure per la prevenzione e la sicurezza. Su tutto il territorio regionale, con decorrenza dal oggi e fino al 4 ottobre 2020, fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza della rilevazione quotidiana dei dati epidemiologici della regione, viene disposto l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto”. Lo ha scritto sui social il governatore della Campania Vincenzo De Luca che ha aggiunto: “Occorre Ripristinare immediatamente comportamenti responsabili, a maggior ragione con l’apertura delle scuole. Se vogliamo evitare chiusure generalizzate è necessario il massimo rigore”. De Luca ha poi passato in rassegna i punti focali ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 24 settembre 2020) “A conclusione della riunione dell’Unità di Crisi, ho firmato l’ordinanza che contiene ulteriori misure per la prevenzione e la sicurezza. Su tutto il territorio regionale, con decorrenza dal oggi e fino al 4 ottobre 2020, fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza della rilevazione quotidiana dei dati epidemiologici della regione, viene disposto l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto”. Lo ha scritto sui social il governatore della Campania Vincenzo Deche ha aggiunto: “Occorreimmediatamenteresponsabili, a maggior ragione con l’apertura delle scuole. Se vogliamo evitare chiusure generalizzate è necessario il massimo rigore”. Deha poi passato in rassegna i punti focali ...

