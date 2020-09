Coronavirus | in Campania calano di nuovo i contagi | 195 Nessuno morto e 105 guariti

(Di giovedì 24 settembre 2020) Sono 195 i nuovi casi diemersi nelle ultime 24 ore indall’analisi di 6.027 tamponi. Il totale dei casi diindall’inizio dell’emergenza è 11.102, mentre sono 559.258 i tamponi complessivamente esaminati. L’unità di crisi della Regionecomunica che non si registrano nuovi decessi legati al, con il totale che resta pertanto 457. Sono 105 i nuovi, con il totale deiche diventa 5.488. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Secondo il bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute, la regione in cui nell'ultima giornata si sono registrati più nuovi casi è il Veneto con 248, seguito da Lazio con 230 contagi, ...ROMA (ITALPRESS) - Ancora in aumento i casi di Coronavirus in Italia. Sono 1.786 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, e 23 i decessi che portano il totale delle vittime a 35.781. Nelle ulti ...