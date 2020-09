Coronavirus, il rapporto Gimbe: casi quadruplicati rispetto a fine luglio. Cartabellotta: «Giocare d’anticipo per contenere la seconda ondata» (Di giovedì 24 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 24 settembreLe persone attualmente positive al Coronavirus in Italia sono quasi quadruplicate rispetto a fine luglio, passando da 12.482 a 45.489. Aumentano del 17% i pazienti ricoverati con sintomi da Covid-19, da 2.222 a 2.604. Crescono del 18,9% quelli in terapia intensiva, da 201 a 239, 38 in più. Tornano a salire anche i decessi, passati da 70 a 105. Sono questi alcuni dei dati che emergono dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe che confronta i dati del periodo 16-22 settembre con quelli della settimana alla precedente. Gimbe I dati Regione per Regione del monitoraggio 16-22 settembre L’aumento di ospedalizzazioni e casi gravi segue il generale aumento dei contagi. Dal 16 al 22 ... Leggi su open.online (Di giovedì 24 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 24 settembreLe persone attualmente positive alin Italia sono quasi quadruplicate, passando da 12.482 a 45.489. Aumentano del 17% i pazienti ricoverati con sintomi da Covid-19, da 2.222 a 2.604. Crescono del 18,9% quelli in terapia intensiva, da 201 a 239, 38 in più. Tornano a salire anche i decessi, passati da 70 a 105. Sono questi alcuni dei dati che emergono dal monitoraggio indipendente della Fondazioneche confronta i dati del periodo 16-22 settembre con quelli della settimana alla precedente.I dati Regione per Regione del monitoraggio 16-22 settembre L’aumento di ospedalizzazioni egravi segue il generale aumento dei contagi. Dal 16 al 22 ...

