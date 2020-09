Coronavirus, i cani fiutano il covid in 10 secondi (Di giovedì 24 settembre 2020) cani addestrati a rilevare l'odore del covid in dieci secondi . Il fiuto di due animali, più veloce dei test rapidi, è da due giorni in servizio all'aeroporto internazionale di Helsinki . Per il ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020)addestrati a rilevare l'odore delin dieci. Il fiuto di due animali, più veloce dei test rapidi, è da due giorni in servizio all'aeroporto internazionale di Helsinki . Per il ...

