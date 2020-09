Coronavirus, giornata nera per l’Italia: crescono morti e nuovi positivi (Di giovedì 24 settembre 2020) Continua a crescere il numero dei positivi al Coronavirus in Italia. 1.786 positivi oggi contro i 1.640 di ieri, ma con quasi 5mila tamponi in più (oggi 108.019). Il totale dall’inizio dell’epidemia sale a 304.323. Aumentano anche i decessi: nelle ultime 24 ore i morti da covid-19 sono 23 (ieri erano stati 20). Continua a crescere anche il numero dei guariti, 1097 nelle 24 ore (ieri 995), che sono in tutto 221.762. I numeri sono stati forniti dal ministero della Salute nel suo bollettino quotidiano. Come detto, i nuovi casi da ieri nel Paese sono 1.786. Il totale dei decessi in Italia dall’inizio dell’emergenza sale così a 35.781, quello dei casi a 304.323.



Attualmente i positivi nel Paese sono 46.780 (+666 da ieri): 2.731 ricoverati con ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 24 settembre 2020) Continua a crescere il numero deialin Italia. 1.786oggi contro i 1.640 di ieri, ma con quasi 5mila tamponi in più (oggi 108.019). Il totale dall’inizio dell’epidemia sale a 304.323. Aumentano anche i decessi: nelle ultime 24 ore ida covid-19 sono 23 (ieri erano stati 20). Continua a crescere anche il numero dei guariti, 1097 nelle 24 ore (ieri 995), che sono in tutto 221.762. I numeri sono stati forniti dal ministero della Salute nel suo bollettino quotidiano. Come detto, icasi da ieri nel Paese sono 1.786. Il totale dei decessi in Italia dall’inizio dell’emergenza sale così a 35.781, quello dei casi a 304.323.Attualmente inel Paese sono 46.780 (+666 da ieri): 2.731 ricoverati con ...

Viminale : Seggi aperti dalle 7 alle 23 di oggi nella prima giornata di votazioni per #Referendum ed #elezioni2020. Obbligator… - ProvinciadiRE : ??#Coronavirus La giornata a Reggio • 1 decesso (tot. 597) • 9 nuovi casi (tot. 5.738) di cui 4 sintomatici 8 in… - francescocolucc : RT @vaticannews_it: #23settembre #Nelmondo Giornata Migrante @M_RSezione Ad #assisi porte Basilica @francescoassisi avvolte da coperte term… - ComuneSassuolo : #aggiornamento #coronavirus a Sassuolo: per la giornata di oggi l'Azienda Usl ci ha comunicato un nuovo caso positi… - buonweekend : RT @TgrRai: #Campania, fino al 4 ottobre obbligo di indossare la mascherina all'aperto per l'intera giornata, ordinanza della @Reg_Campania… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus giornata Coronavirus, giornata straordinaria in Calabria: solo 9 casi e ben 14 nuovi guariti. Tutti i DATI dagli Ospedali di tutte le città [DETTAGLI] Stretto web Milan, Ibrahimovic positivo al coronavirus

Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al coronavirus. La conferma è arrivata in seguito al nuovo giro di tamponi effettuato dal Milan dopo il caso di Duarte, risultato positivo al test nella ...

Il cambiamento che può rendere i giovani protagonisti di futuro

L’evento di rilevanza nazionale “Protagonisti di futuro: voci, storie e proposte di giovani”, dedicato agli Obiettivi 1 (povertà) e 10 (disuguaglianze) nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenib ...

Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al coronavirus. La conferma è arrivata in seguito al nuovo giro di tamponi effettuato dal Milan dopo il caso di Duarte, risultato positivo al test nella ...L’evento di rilevanza nazionale “Protagonisti di futuro: voci, storie e proposte di giovani”, dedicato agli Obiettivi 1 (povertà) e 10 (disuguaglianze) nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenib ...