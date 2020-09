Coronavirus Genova: obbligatoria la mascherina tutto il giorno (Di giovedì 24 settembre 2020) Una nuova ordinanza annunciata dal governatore Giovanni Toti e dal sindaco Marco Bucci a causa di un possibile cluster nel centro storico di Genova La mascherina obbligatoria anche all’aperto, indipendentemente dalle distanze, 24 ore su 24 a Genova, in alcune aree del centro storico e nella zona del Porto Antico. La decisione presa dal governatore … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 24 settembre 2020) Una nuova ordinanza annunciata dal governatore Giovanni Toti e dal sindaco Marco Bucci a causa di un possibile cluster nel centro storico diLaanche all’aperto, indipendentemente dalle distanze, 24 ore su 24 a, in alcune aree del centro storico e nella zona del Porto Antico. La decisione presa dal governatore … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

