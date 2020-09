Coronavirus, Fabio muore di Covid a 33 anni. Era stato in vacanza in Costa Smeralda (Di giovedì 24 settembre 2020) È il più giovane morto di Covid in Sardegna. Aveva 33 anni Fabio Lecis, operatore sanitario di Isili, nella provincia del Sud Sardegna, deceduto nel pomeriggio al pronto soccorso dell’ospedale SantissimaTrinità di Cagliari. L’uomo era uno dei primi contagiati di questa estate, quando si era registrato un focolaio in Costa Smeralda, dove il 33enne aveva trascorso alcuni giorni di vacanza. L’operatore sanitario era seguito a domicilio dall’Ats, ma le sue condizioni si erano aggravate ed è arrivato in condizioni disperate in ospedale, con una grave insufficienza respiratoria. Sono 49 i nuovi casi di positività al Covid 19 registrati in Sardegna nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 24 settembre 2020) È il più giovane morto diin Sardegna. Aveva 33Lecis, operatore sanitario di Isili, nella provincia del Sud Sardegna, deceduto nel pomeriggio al pronto soccorso dell’ospedale SantissimaTrinità di Cagliari. L’uomo era uno dei primi contagiati di questa estate, quando si era registrato un focolaio in, dove il 33enne aveva trascorso alcuni giorni di. L’operatore sanitario era seguito a domicilio dall’Ats, ma le sue condizioni si erano aggravate ed è arrivato in condizioni disperate in ospedale, con una grave insufficienza respiratoria. Sono 49 i nuovi casi di positività al19 registrati in Sardegna nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi ...

fanpage : Aveva solo 33 anni. Fabio è tra le vittime più giovani del Covid-19 in Sardegna - afspagnuolo : RT @fanpage: Aveva solo 33 anni. Fabio è tra le vittime più giovani del Covid-19 in Sardegna - lightmoon972 : RT @fanpage: Aveva solo 33 anni. Fabio è tra le vittime più giovani del Covid-19 in Sardegna - Herbert403 : RT @AdriMCMLXI: Un uomo di 33 anni, positivo al #coronavirus, è morto al Pronto soccorso di #Cagliari. Fabio Lecis era uno dei primi contag… - StefaniaFalone : RT @fanpage: Aveva solo 33 anni. Fabio è tra le vittime più giovani del Covid-19 in Sardegna -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Fabio Positivo al Coronavirus, arriva in ospedale in condizioni disperate: 33enne muore a Cagliari Fanpage.it Pizzeria esplosa, udienza impossibile e rinvio

Il gup posticipa a gennaio ma fino a quando non ci potranno essere più di 10 persone in aula non ci sarà il rinvio a giudizio PIEVE DI CADORE Nessuno patteggerà per la pizzeria bruciata ed esplosa. T ...

Giovedì di mercato: sarà ancora caos viabilità

Giovedì è giorno di mercato a Montevarchi e il tradizionale appuntamento sarà un nuovo banco di prova per la viabilità alternativa a viale Matteotti che aveva mostrato più di una falla la scorsa setti ...

Il gup posticipa a gennaio ma fino a quando non ci potranno essere più di 10 persone in aula non ci sarà il rinvio a giudizio PIEVE DI CADORE Nessuno patteggerà per la pizzeria bruciata ed esplosa. T ...Giovedì è giorno di mercato a Montevarchi e il tradizionale appuntamento sarà un nuovo banco di prova per la viabilità alternativa a viale Matteotti che aveva mostrato più di una falla la scorsa setti ...