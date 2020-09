Coronavirus | evacuato il Mise per un dipendente positivo

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 24 settembre 2020) (Teleborsa) – Evacuazione in corso nella sede del Ministero dello Sviluppo economico in via Molise a causa di unche risultaal Covid-19. La decisione riguarda tutto il personale e si basa sui protocolli di contenimento del virus e dopo la comunicazione alla Asl competente della presenza del. Secondo quanto ha riferito dal ministero la sede sarà riaperta una volta ultimata la procedura di sanificazione.