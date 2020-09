Coronavirus, calano i casi in Campania. Il rapporto positivi/tamponi è sempre il più alto (Di giovedì 24 settembre 2020) calano i positivi in Campania e contestualmente si riduce anche la percentuale di contagiati risultante dai tamponi processati oggi. L’incremento regionale è di 195 casi su 6.027 tamponi. A livello nazionale i nuovi positivi sono 1.786, con picchi in Veneto (248), Lazio (230) e Lombardia (229). Per quanto riguarda il rapporto positivi/tamponi, la Campania si attesta sul 3,2%. La Lombardia è all’1%, mentre il Veneto e il Piemonte sono all’1,6%; Lazio (2,3%) e Toscana (2%) sono sopra i due punti percentuali, come la Sardegna (2,8%). Al di sotto dell’1% l’Emilia-Romagna. In Italia oggi si registrano 23 vittime (nessuno in Campania). L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 24 settembre 2020)ine contestualmente si riduce anche la percentuale di contagiati risultante daiprocessati oggi. L’incremento regionale è di 195su 6.027. A livello nazionale i nuovisono 1.786, con picchi in Veneto (248), Lazio (230) e Lombardia (229). Per quanto riguarda il, lasi attesta sul 3,2%. La Lombardia è all’1%, mentre il Veneto e il Piemonte sono all’1,6%; Lazio (2,3%) e Toscana (2%) sono sopra i due punti percentuali, come la Sardegna (2,8%). Al di sotto dell’1% l’Emilia-Romagna. In Italia oggi si registrano 23 vittime (nessuno in). L'articolo ...

Il provvedimento interrompe una serie di nove riduzioni consecutive del tasso, disposte dal Copom nel contesto di forte calo dell'attività nell'economica mondiale a causa della pandemia del nuovo ...

Coronavirus: 1.786 nuovi casi e 23 decessi

ROMA - Il Covid non allenta la sua morsa sull'Italia. Nel paese, dall’inizio dell’epidemia, si sono registrati almeno 304.323 contagi (+1.786 rispetto a ieri, +0,6%; ieri +1.640) che hanno contratto i ...

