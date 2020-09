Coronavirus, bollettino del 24 settembre: 125 casi in Sicilia, c'è una nuova vittima. In Italia 1.786 contagi con 108 mila tamponi (Di giovedì 24 settembre 2020) In aumento i casi di Coronavirus in Sicilia: sono 125 quelli rilevati oggi , due sono migranti ospiti presso l'hotspot di Lampedusa. Sono stati eseguiti 5169 tamponi, contro gli oltre 6000 di ieri. ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 24 settembre 2020) In aumento idiin: sono 125 quelli rilevati oggi , due sono migranti ospiti presso l'hotspot di Lampedusa. Sono stati eseguiti 5169, contro gli oltre 6000 di ieri. ...

SkyTG24 : Coronavirus Italia, bollettino 24 settembre: salgono nuovi casi (1786) e tamponi (108mila) - eziomauro : Coronavirus in Italia, bollettino di oggi 24 settembre: 23 vittime e 1.786 nuovi casi - Corriere : ?????? ULTIM'ORA – Il bollettino di oggi - casertaweb : Coronavirus in Campania, curva dei contagi in flessione ma numeri ancora alti. Il bollettino del 24 settembre… - avespartacus : RT @Agenzia_Italia: Nuovo aumento dei casi di Covid ma è record di tamponi -