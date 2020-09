Coronavirus: Belgio, vaccini prodotti da AstraZeneca (Di giovedì 24 settembre 2020) BRUXELLES - Il gabinetto del ministro della salute belga Maggie De Block ha precisato che i primi vaccini anti Covid-19 che dovrebbero essere disponibili a marzo "saranno sviluppati dalla società ... Leggi su leggo (Di giovedì 24 settembre 2020) BRUXELLES - Il gabinetto del ministro della salute belga Maggie De Block ha precisato che i primianti Covid-19 che dovrebbero essere disponibili a marzo "saranno sviluppati dalla società ...

Covid, Commissione Ue: Momento decisivo, preoccupano alcuni Stati

BRUXELLES (BELGIO) - ’’In alcuni Stati la situazione si sta avvicinando a quella di marzo, e per noi è preoccupante. Questa potrebbe essere la nostra ultima occasione di evitare di ripetere ciò che è ...

BRUXELLES (BELGIO) - ''In alcuni Stati la situazione si sta avvicinando a quella di marzo, e per noi è preoccupante. Questa potrebbe essere la nostra ultima occasione di evitare di ripetere ciò che è ...