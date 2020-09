Coronavirus | aumentano i nuovi positivi | +1 786 ieri erano 1 640 23 decessi in 24 ore – Il bollettino della Protezione Civile

(Di giovedì 24 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 24 settembreIldel 24 settembre Sono pressoché stabili icasi diregistrati da. Stando all’ultimoe del MinisteroSalute isono +1.786 a fronte di 108.019 tamponi.con 103.696 tamponi iaumentati di 1.640 unità. Anche l’aumento nel numero di persone morte a causa delappare stabile:20, oggi sono 23, portando il totale a 35.781 Lo è anche la situazione nelle terapie intensive, con un ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, aumentano casi a Foggia, obbligo mascherina all'aperto #covid - RegioneER : #Coronavirus, l'aggiornamento: ??11mila tamponi ??99 nuovi positivi ??48 anni età media nuovi casi ??+84 guariti, 25.6… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: i casi salgono a 1.786, nuovo record di tamponi . Aumentano anche i morti, 23 nelle ultime 24 ore… - valentinadigrav : RT @rep_roma: Coronavirus, aumentano i casi nel Lazio: sono 230, 148 a Roma. Scuola, contagiati insegnanti e alunni [aggiornamento delle 17… - giutul : RT @Cartabellotta: #coronavirus: monitoraggio @GIMBE 16-22 settembre (1) ??incremento nuovi casi settimanali (+ 10,9%) ??aumentano i casi tes… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus aumentano

Agenzia ANSA

Sono 1786 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, 248 dei quali in Veneto, che risulta, al momento, tra le regioni maggiormente interessate dall’emergenza Covid-19. A seguire Lazio ...Obbligo di mascherina all'aperto e centri commerciali chiusi la domenica. Con l'aumento dei casi covid in città, il sindaco di Foggia, Landella, emana un'ordinanza.