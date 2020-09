CORONAVIRUS | ARRIVATA NUOVA ORDINANZA | LE SCUOLE RESTERANNO CHIUSE

(Di giovedì 24 settembre 2020) Dopo Castellammare di Stabia e Torre del Greco, dunque, anche il capoluogo sannita sposta di altri 7 giorni la riapertura degli istituti scolastici. L'è stata firmata oggi dal sindaco Clemente Mastella, all'indomani delle elezioni regionali e referendarie. Rinvio dell'apertura, o meglio "sospensione dell'attività didattica" che riguarderà, come si legge nell'"tutte ledi ogni ordine e grado, sia pubbliche che private" e fino a tutto il 30 settembre 2020. Viene tuttavia assicurata "la gestione da remoto anche dell'attività amministrativa", specifica l'pubblicata sul comune di Benevento. Decisione presa vista la "necessità di ridurre il più possibile i motivi di spostamento delle persone per evitare in ogni modo la diffusione da virus ...

