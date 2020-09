Coronavirus, a Padova positive 30 persone dell’asilo notturno (Di giovedì 24 settembre 2020) Scoperti 30 positivi al Coronavirus in un asilo notturno di Padova. Il tutto è partito da un ospite. Scattato l’isolamento Foto PixabayTrenta positivi al Coronavirus a Padova Attivo un focolaio di Covid-19 all’asilo notturno del Torresino nel capoluogo di provincia Veneto. “Dopo il riscontro di positività al virus di un ospite” – spiega il comune – “Sono state attivate immediatamente le verifiche su operatori e altri ospiti. Al termine dei tamponi sono risultate positive 30 persone su 82. Nella serata di mercoledì si è tenuto un incontro di coordinamento in Prefettura. Presenti il Prefetto, il Sindaco di Padova, la dirigente dei Servizi sociali, il Presidente ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 24 settembre 2020) Scoperti 30 positivi alin un asilodi. Il tutto è partito da un ospite. Scattato l’isolamento Foto PixabayTrenta positivi alAttivo un focolaio di Covid-19 all’asilodel Torresino nel capoluogo di provincia Veneto. “Dopo il riscontro di positività al virus di un ospite” – spiega il comune – “Sono state attivate immediatamente le verifiche su operatori e altri ospiti. Al termine dei tamponi sono risultate30su 82. Nella serata di mercoledì si è tenuto un incontro di coordinamento in Prefettura. Presenti il Prefetto, il Sindaco di, la dirigente dei Servizi sociali, il Presidente ...

