Coronavirus: a marzo 1.308 morti nelle Rsa di Bergamo, 42 al giorno (Di giovedì 24 settembre 2020) I dato sono stati diffusi dall'Agenzia di tutela della salute di Bergamo. La direttrice sanitaria della Rsa di Nembro denuncia che dalla primavera scorsa non si fa più uno screening sugli anziani ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 24 settembre 2020) I dato sono stati diffusi dall'Agenzia di tutela della salute di. La direttrice sanitaria della Rsa di Nembro denuncia che dalla primavera scorsa non si fa più uno screening sugli anziani ...

Coronavirus: Altreconomia, in Rsa Bergamo a marzo 1.308 morti, 42 al giorno (2)

Nelle Rsa di Bergamo 1.308 decessi solo a marzo. I dati inediti dell’Ats

L’Agenzia di tutela della salute ha trasmesso ad Altreconomia i riscontri ufficiali sulle morti nelle residenze sanitarie del territorio. Nel primo semestre del 2020 hanno perso la vita 2.255 persone, ...

