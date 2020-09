Coronavirus: 10 decessi in Lombardia, 229 nuovi casi (Di giovedì 24 settembre 2020) ANSA, - MILANO, 24 SET - Sono stati dieci i decessi per Coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore per un totale di 16.935 morti Secondo i dati della Regione sono invece stati 229 i nuovi casi ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 24 settembre 2020) ANSA, - MILANO, 24 SET - Sono stati dieci iperinnelle ultime 24 ore per un totale di 16.935 morti Secondo i dati della Regione sono invece stati 229 i...

RaiNews : Da otto settimane consecutive i numeri confermano la crescita costante della curva epidemica e delle ospedalizzazio… - borghi_claudio : Rassegna stampa di @SkyTG24: 'impennata di decessi per coronavirus, sono 24 e sono una conseguenza dell'aumento est… - repubblica : Coronavirus, i dati della settimana: risalgono contagi e decessi - Mic_Jordan23_ : #Coronavirus, in #Lombardia altri 229 casi 10 decessi nelle ultime 24 ore. Non ditelo a @FontanaPres però… - radiolombardia : Coronavirus, in Lombardia 229 positivi (1%) e 10 decessi - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus decessi Coronavirus, i dati della settimana: risalgono contagi e decessi. E dopo il Financial Times anche Foreign Policy elogia l'Italia la Repubblica Coronavirus, 1.786 nuovi casi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Ancora in aumento i casi di Coronavirus in Italia. Sono 1.786 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, e 23 i decessi che portano il totale delle vittime a 35.781. Nelle ...

Coronavirus: 10 decessi in Lombardia, 229 nuovi casi

(ANSA) - MILANO, 24 SET - Sono stati dieci i decessi per coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore per un totale di 16.935 morti Secondo i dati della Regione sono invece stati 229 i nuovi casi posi ...

ROMA (ITALPRESS) – Ancora in aumento i casi di Coronavirus in Italia. Sono 1.786 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, e 23 i decessi che portano il totale delle vittime a 35.781. Nelle ...(ANSA) - MILANO, 24 SET - Sono stati dieci i decessi per coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore per un totale di 16.935 morti Secondo i dati della Regione sono invece stati 229 i nuovi casi posi ...