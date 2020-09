Coraggio è il nuovo album di Carl Brave dopo Notti Brave cover

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 24 settembre 2020) Ildiè annunciato nel giorno del suo compleanno ma sarà rilasciato il 9 ottobre. Il titolo scelto per il disco è, proprio come il cognome dell’artista che si appresta a ritornare alla musica con unprogetto che segue il disco di debutto pubblicatola collaborazione con Franco126.è già anticipato da diversi singoli, come Che Poi, Regina Coeli, Spigoli con Tha Supreme e Mara Sattei e Fratellì. I brani saranno riversati nella tracklist del prossimoche ha annunciato per il 9 ottobre. La carriera diè iniziata in tutt’altra maniera, con i ...