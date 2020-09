Coppa di Lega 2020/2021, Liverpool a valanga sul Lincoln City: Manchester City batte 2-1 il Bournemouth (Di giovedì 24 settembre 2020) Inizia col botto il cammino in Coppa di Lega inglese del Liverpool che è protagonista di una goleada contro il malcapitato Lincoln City. I Reds annientano il club di terza divisione inglese 7-2 grazie alla reti di Shaqiri, Grujic, Origi e alle doppiette di Minamino e Jones. Il Manchester City, invece, impegnato nella gara contro il Bournemouth passa in vantaggio al 18′ con Delap ma viene raggiunto pochi minuti dopo da Surridge. Nella ripresa ci pensa Foden a regalare il passaggio del turno agli uomini di Guardiola. Leggi su sportface (Di giovedì 24 settembre 2020) Inizia col botto il cammino indiinglese delche è protagonista di una goleada contro il malcapitato. I Reds annientano il club di terza divisione inglese 7-2 grazie alla reti di Shaqiri, Grujic, Origi e alle doppiette di Minamino e Jones. Il, invece, impegnato nella gara contro ilpassa in vantaggio al 18′ con Delap ma viene raggiunto pochi minuti dopo da Surridge. Nella ripresa ci pensa Foden a regalare il passaggio del turno agli uomini di Guardiola.

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Lega Coppa di Lega: Newcastle e Chelsea a valanga sulle avversarie Metropolitan Magazine Maxi Lopez, tre turni di squalifica dopo il rosso in Alessandria-Sambenedettese

Alla prima gara ufficiale con la squadra allenata da Paolo Montero, contro l'Alessandria in Coppa Italia, l'esperto centravanti argentino ha rimediato un cartellino rosso. Una sanzione legata alle ...

Maxi Lopez, tre giornate di squalifica e mille euro di multa dopo l’espulsione in Coppa Italia

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Batosta per il colpo di mercato della Samb. L’argentino Maxi Lopez ha rimediato una squalifica di 3 giornate dopo la partita di Coppa Italia (primo turno) persa con l’Alessa ...

