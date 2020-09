Convinzioni limitanti

Leggi su dilei

(Di giovedì 24 settembre 2020) Se avessi la bacchetta magica e potessi cambiare qualcosa di te, della tua vita, cosa cambieresti? Credi che la tua realizzazione sia da attribuire alle occasioni perdute, alla sfortuna, agli altri? E se in realtà le cause non fossero da cercare fuori, ma dentro di voi? Guardatevi dentro, il sabotatore di voi stessi risiede lì. Siete voi. Le sono schemi capaci di bloccarvi. Da cosa derivano? Dal rapporto coi genitori, insegnanti, colleghi, amici, conoscenti. Dai media. La nostra mente a volte ci gioca brutti scherzi. Così, anche quando siamo convinte di essere contrari a qualcosa, inconsciamente andiamo incontro a essa. La nostra lifecoach Vera ci porta alla scoperta dei tre i processi che creano una credenza e la consolidano. Per seguire la pillola di Mindfulness “limiti” clicca e ascolta qui