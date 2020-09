Convenzione di Faro, c’è la ratifica della Camera: cosa cambia per il patrimonio culturale (Di giovedì 24 settembre 2020) Il 23 settembre, dopo un iter durato anni, l’Italia ha ratificato in via definitiva la Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, varata a Faro, in Portogallo, il 27 ottobre 2005. Decisivo il voto della Camera dei deputati, dopo che il Senato aveva dato parere positivo nel 2019: il governo invece l’aveva sottoscritta nel 2013. Convenzione di Faro: che cosa rappresenta La Convenzione è stata ratificata da una ventina di Paesi, oltre all’Italia: Armenia, Austria, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Finlandia, Georgia, Lettonia, Lussemburgo, Montenegro, Norvegia, Portogallo, Moldova, Serbia, Slovacchia, ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 24 settembre 2020) Il 23 settembre, dopo un iter durato anni, l’Italia hato in via definitiva laquadro del Consiglio d’Europa sul valore delper la società, varata a, in Portogallo, il 27 ottobre 2005. Decisivo il votodei deputati, dopo che il Senato aveva dato parere positivo nel 2019: il governo invece l’aveva sottoscritta nel 2013.di: cherappresenta Laè statata da una ventina di Paesi, oltre all’Italia: Armenia, Austria, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Finlandia, Georgia, Lettonia, Lussemburgo, Montenegro, Norvegia, Portogallo, Moldova, Serbia, Slovacchia, ...

Vittorio Sgarbi: 'Convenzione di Faro è una schifezza del politicamente corretto' - Massimo Bray: Finalmente anche l'Italia ha ratificato la Convenzione di Faro; un evento storico che colloca la conoscenza all'eredità culturale - Ministro Dario Franceschini: «Testo lungimirante che amplia le modalità di tutela e valorizzazione» - La Convenzione di Faro ieri ha avuto il via libera definitivo alla Camera. Il patrimonio culturale è un fattore essenziale - Il Pd censura le statue. Monumenti coperti per non offendere l'Islam. Voi vi state dimostrando un'offesa per la storia e la cultura italiana

Sgarbi: "Convenzione Faro è una schifezza del politicamente corretto'" Adnkronos CULTURA ITALIANA NEL MONDO - MIN. FRANCESCHINI HA INAUGURATO A CASTELLARE DI STABIA NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO

“Oggi è un giorno di festa, apre un nuovo Museo”: così il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini nel giorno in cui a Castellamare di Stabia è stato inaugurato ...

Convenzione di Faro, che cos’è e perché ha scatenato le polemiche

Ma non senza proteste. La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la ratifica della “Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società”, stipulata ...

