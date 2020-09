Consiglio Stato rimette a Corte UE questione “bollette 28 Giorni” UNC | “Passo indietro”

(Di giovedì 24 settembre 2020) (Teleborsa) – Ildisi è pronunciato sul ricorso promosso dalle principali compagnie telefoniche sul caso delle bollette fatturate a 28 giorni, contro la delibera AgCom che ne imponeva la cadenza mensile. Ildi, in particolare, ha rigettato 6 delle 8 richieste presentate dalle compagnie telefoniche, ma ha comunque deciso dire laalladi Giustizia Europea per accertare se siano competenti le autorità nazionali a regolamentare la cadenza di rinnovo contrattuale e di fatturazione e se ciò sia compatibile con le direttive europee. Protesta l’Unione Nazionale Consumatori per la posizione assunta daldie parla di un “passo ...

Quirinale : Ribadì, con lettera al Presidente del Consiglio incaricato Andreotti, i poteri che la Costituzione conferisce al Ca… - fleinaudi : #BuonaPagina 'Erano bei tempi' @mattiafeltri @LaStampa ??Ho fatto una cosa di cui mi vergogno molto: sono andato s… - mannocchia : 16-18 settembre 1982 massacro di Sabra e Shatila “L’assemblea del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con l… - simoventurini1 : RT @potere_alpopolo: A Macerata Potere al Popolo entra in Consiglio Comunale. Grazie all'ottimo risultato ottenuto in coalizione con @com… - FrancescoBarch1 : Consiglio di Stato, Sez. II, maggio 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Consiglio Stato

Teleborsa

Palm Springs - Vivi come se non ci Fosse un domani - 29/10/2020 ...Castelraimondo non può più avere come sindaco Renzo Marinelli, eletto consigliere regionale con la Lega. Le due cariche, quella di sindaco e consigliere regionale sono incompatibili. Lo stabilisce l’a ...