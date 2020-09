Conferenza stampa Badelj: «Al Genoa per fare qualcosa di importante» (Di giovedì 24 settembre 2020) Il neo acquisto del Genoa Milan Badelj si è presentato in Conferenza stampa Milan Badelj, neo acquisto del Genoa, ha pronunciato le sue prime parole da calciatore rossoblù nel corso della Conferenza stampa di presentazione. OBIETTIVI – «Un anno in meno di contratto? Volevo partire con il piede giusto. Vorrei che la piazza mi riconoscesse come qualcuno che viene qui e vuole fare qualcosa di importante. Sono qui per provare a fare grandi cose. L’allenatore e il d.s. mi hanno voluto fin dall’inizio. Hanno tantissima stima di me. Questa è una piazza storica». GRUPPO – «Ho visto un gruppo unito, dove ci sono valori ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Il neo acquisto delMilansi è presentato inMilan, neo acquisto del, ha pronunciato le sue prime parole da calciatore rossoblù nel corso delladi presentazione. OBIETTIVI – «Un anno in meno di contratto? Volevo partire con il piede giusto. Vorrei che la piazza mi riconoscesse come qualcuno che viene qui e vuoledi. Sono qui per provare agrandi cose. L’allenatore e il d.s. mi hanno voluto fin dall’inizio. Hanno tantissima stima di me. Questa è una piazza storica». GRUPPO – «Ho visto un gruppo unito, dove ci sono valori ...

virginiaraggi : Ieri ho partecipato alla conferenza stampa di presentazione del Prix Italia 2020, che anche quest’anno Roma ha l’on… - nzingaretti : ?? In diretta dal Nazareno la conferenza stampa #elezioni2020 - LegaSalvini : ++ OGGI MATTEO SALVINI NELLE MARCHE! ++ ?? ORE 12.00 CASTELFIDARDO (Ancona) ???? conferenza stampa - “Klass Hotel”, S… - Rog_2 : RT @momentosera: «#Coronavirus, in alcuni Stati Ue situazione peggio che a marzo». Così la commissaria europea alla Salute, Stella Kyriakid… - napolista : Suarez: “Su di me trapelate cose non vere”, ma non parla dell’esame-truffa L’attaccante nella conferenza stampa d’… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Conferenza stampa: misure per il contenimento dell’inquinamento atmosferico Padova News COMMISSO, Ai politici: "Coi soldi miei si fa come dico"

Nel corso della conferenza stampa di oggi a tema stadio, il presidente Rocco Commisso ha anche preso posizione sulle polemiche nate a seguito delle sue dichiarazioni sul voler distruggere il Franchi, ...

Luis Suarez lascia il Barcellona: “Sarò sempre grato al club”

Le parole dell’attaccante uruguaiano nel corso della conferenza stampa di addio, ora lo aspetta l’Atletico Madrid. BARCELLONA – Luis Suarez ha salutato definitivamente il Barcellona. Queste le parole ...

Nel corso della conferenza stampa di oggi a tema stadio, il presidente Rocco Commisso ha anche preso posizione sulle polemiche nate a seguito delle sue dichiarazioni sul voler distruggere il Franchi, ...Le parole dell’attaccante uruguaiano nel corso della conferenza stampa di addio, ora lo aspetta l’Atletico Madrid. BARCELLONA – Luis Suarez ha salutato definitivamente il Barcellona. Queste le parole ...