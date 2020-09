Concerti ed eventi, danni senza precedenti per il Covid-19: cali di fatturato vicini al 100% rispetto allo scorso anno (Di giovedì 24 settembre 2020) Dopo i 10 milioni di euro per la musica dal vivo messi a disposizione dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, utilizzando le risorse del fondo per le emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo istituito con il decreto Cura Italia e potenziato con il decreto Rilancio, si pensa già al piano di attacco con il Recovery Fund. Assomusica (l’associazione dei produttori e organizzatori di spettacoli di musica dal vivo) è già in prima linea con una denuncia pesante che fotografa la pesante situazione del comparto ad oggi: “Sono 250.000 le famiglie senza lavoro. – afferma il presidente di Assomusica Spera – Il circuito ha perso 650 milioni di euro tra febbraio e settembre e oltre 1.5 miliardi di euro di indotto. Sono stati registrati cali di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Dopo i 10 milioni di euro per la musica dal vivo messi a disposizione dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, utilizzando le risorse del fondo per le emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo istituito con il decreto Cura Italia e potenziato con il decreto Rilancio, si pensa già al piano di attacco con il Recovery Fund. Assomusica (l’associazione dei produttori e organizzatori di spettacoli di musica dal vivo) è già in prima linea con una denuncia pesante che fotografa la pesante situazione del comparto ad oggi: “Sono 250.000 le famiglielavoro. – afferma il presidente di Assomusica Spera – Il circuito ha perso 650 milioni di euro tra febbraio e settembre e oltre 1.5 miliardi di euro di indotto. Sono stati registratidi ...

Grosseto festeggia il suo museo e con esso la storia e le radici di un territorio. I 160 della nascita della Fondazione Museo archeologico e d’arte della Maremma saranno ricordati con una tre giorni d ...

Dal Vivo, il Centro Busoni riparte con i concerti. In cartellone Sardelli e Roth

Ci siamo. Il Centro Busoni finalmente torna ‘Dal Vivo!’. Di nome e di fatto. Come molte altre istituzioni culturali e musicali del nostro Paese, anche il Centro vuole dare un segnale importante di rit ...

