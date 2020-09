Commercio | Confimprese | “Il settore è nelle sabbie mobili”

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 24 settembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – “Ilmobili. A 7 mesi dall'inizio del lockdown i consumi languono e della ripresa economica non vi è traccia. Come pensa il governo di aiutare il nostro? Non c'è industria senza distribuzione e non c'è distribuzione senza l'impegno dei nostri imprenditori e dei nostri collaboratori, ma le risposte non ci sono. Siamo pronti a pronti a forme inedite di protesta per far valere le nostre ragioni nell'interesse del Paese”. E' la denuncia di Mario Resca, presidente di, in occasione dell'Assemblea generale dell'associazione tenutasi oggi a Milano. A certificare lo stallo gli ultimi dati dell'Osservatorio-EY nel periodo gennaio-agosto: il progressivo sull'anno registra ...