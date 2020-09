“Come ti chiami? Immagina una città italiana”: ecco alcune domande dell’esame farsa di Suarez (Di giovedì 24 settembre 2020) Nel pomeriggio del 17 settembre 2020 Luis Suarez ha sostenuto l’esame di italiano in una delle aule dell’Università per stranieri di Perugia, iniziato con alcune semplici domande: “Come ti chiami?”. “Mi chiamo Luis Alberto Suarez Diaz e sono uruguaiano”. La prova è poi proseguita con l’immagine di un cocomero, un riferimento a Torino ed un breve racconto della sua carriera. Un esame già programmato, con voto assegnato prima della prova stessa, che investigatori e inquirenti hanno accertato non solo grazie alle telefonate intercettate dei diretti interessati, la professoressa Stefania Spina e Lorenzo Rocca, l’esaminatore che materialmente ha condotto la prova e responsabile del centro di valutazione linguistica ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 settembre 2020) Nel pomeriggio del 17 settembre 2020 Luisha sostenuto l’esame di italiano in una delle aule dell’Università per stranieri di Perugia, iniziato consemplici: “Come ti?”. “Mi chiamo Luis AlbertoDiaz e sono uruguaiano”. La prova è poi proseguita con l’immagine di un cocomero, un riferimento a Torino ed un breve racconto della sua carriera. Un esame già programmato, con voto assegnato prima della prova stessa, che investigatori e inquirenti hanno accertato non solo grazie alle telefonate intercettate dei diretti interessati, la professoressa Stefania Spina e Lorenzo Rocca, l’esaminatore che materialmente ha condotto la prova e responsabile del centro di valutazione linguistica ...

giuliainnocenzi : Può sembrare una questione di lana caprina ma non lo è. Quando si rivolgono agli uomini portano il rispetto che mer… - capuanogio : “Come ti chiami?”. Riconoscere un supermercato e un cocomero, immaginare una città e parlare della famiglia e del s… - ilpost : Come prendere la cittadinanza italiana se non ti chiami Luis Suarez - bruso71 : RT @capuanogio: “Come ti chiami?”. Riconoscere un supermercato e un cocomero, immaginare una città e parlare della famiglia e del suo lavor… - il_Beneamato : RT @marifcinter: 'Come ti chiami?', 'Indica qual è il cocomero e quale il supermercato', 'Immagina una città italiana'. Sono alcune delle d… -

