Colombo, nato per il gol: 18 anni e subito degno del Milan (Di giovedì 24 settembre 2020) Dalla Primavera all’Europa League il passo è breve. Con l’assenza di Ibrahimovic a causa della positività al covid-19, è stato Lorenzo Colombo, attaccante classe 2002 a guidare l’attacco del Milan nella gara XXX contro il Bodo/Glimt. nato lo scorso 8 marzo, oggi – dopo un passato nelle giovanili rossonere – si è messo in luce sul palcoscenico europeo al 32′ con il gol del 2-1 segnato ai norvegese. Con un contratto firmato fino al prossimo 2024, Colombo che sogna e impara da Gabriel Batistuta (suo idolo) dovrà adesso sostituire la stella svedese. E’ nata dunque una nuova stella in Casa Milan, con Pioli e Maldini che nel pre-partita hanno speso parole d’elogio togliendo il ragazzo dalla pressione che uno ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 24 settembre 2020) Dalla Primavera all’Europa League il passo è breve. Con l’assenza di Ibrahimovic a causa della positività al covid-19, è stato Lorenzo, attaccante classe 2002 a guidare l’attacco delnella gara XXX contro il Bodo/Glimt.lo scorso 8 marzo, oggi – dopo un passato nelle giovanili rossonere – si è messo in luce sul palcoscenico europeo al 32′ con il gol del 2-1 segai norvegese. Con un contratto firmato fino al prossimo 2024,che sogna e impara da Gabriel Batistuta (suo idolo) dovrà adesso sostituire la stella svedese. E’ nata dunque una nuova stella in Casa, con Pioli e Maldini che nel pre-partita hanno speso parole d’elogio togliendo il ragazzo dalla pressione che uno ...

