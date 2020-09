Cocomero, supermercato e... Torino: Suarez, ecco le scandalose domande del test-farsa (Di giovedì 24 settembre 2020) Ora, spuntano anche le domande del testa di lingua italiana a cui si è sottoposto Luis Suarez a Perugia. Il test-farsa. E le domande, sconcertanti, lo confermano. "Come ti chiami?". "Mi chiamo Luis Alberto Suarez Diaz e sono uruguaiano". Questo l'inizio dell'esame del 17 settembre per l'attaccante al centro dei sogni della Juventus per tutta estate (oggi, l'uruguaiano ha lasciato Barcellona per l'Atletico Madrid). L'esame, ha fatto sapere per prima l'Ansa, è proseguito con l'immagine di un Cocomero, un riferimento proprio a Torino, e un breve racconto della sua carriera. Quella "farsa" di cui da giorni parlano Guardia di Finanza e procura di Perugia, che si è svolta "in una seduta ad hoc" per ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Ora, spuntano anche ledela di lingua italiana a cui si è sottoposto Luisa Perugia. Il. E le, sconcertanti, lo confermano. "Come ti chiami?". "Mi chiamo Luis AlbertoDiaz e sono uruguaiano". Questo l'inizio dell'esame del 17 settembre per l'attaccante al centro dei sogni della Juventus per tutta estate (oggi, l'uruguaiano ha lasciato Barcellona per l'Atletico Madrid). L'esame, ha fatto sapere per prima l'Ansa, è proseguito con l'immagine di un, un riferimento proprio a, e un breve racconto della sua carriera. Quella "" di cui da giorni parlano Guardia di Finanza e procura di Perugia, che si è svolta "in una seduta ad hoc" per ...

Nel Pd c'erano, per esempio, le stesse immagini che gli sono state mostrate a Perugia durante l'esame: un cocomero e un supermercato. Figure che andavano associate alla parola corretta in italiano.

“Come ti chiami? Immagina una città italiana”: ecco alcune domande dell’esame farsa di Suarez

