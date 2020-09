Clinica degli orrori, la Cassazione ordina il terzo processo d’appello ter per Brega Massone: “Pena da rideterminare” (Di giovedì 24 settembre 2020) Era stato condannato a 15 anni per aver causato la morte di quattro pazienti operati da lui: ma la vicenda di Pier Paolo Brega Massone, l’ex primario della Clinica Santa Rita di Milano (nota come la ‘Clinica degli orrori’) non si è ancora conclusa. La Corte di Cassazione ha confermato il reato di omicidio preterintenzionale, cancellando l’ergastolo a cui il chirurgo era stato precedentemente condannato, ma ha stabilito che una nuova Corte di Assise di appello dovrà rideterminare la pena finale. La condanna è stata annullata senza rinvio in relazione ad una aggravante, accogliendo una parte del ricorso del procuratore generale di Milano. Respinta invece la richiesta del Pg di tornare alla originaria contestazione. Dichiarato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Era stato condannato a 15 anni per aver causato la morte di quattro pazienti operati da lui: ma la vicenda di Pier Paolo, l’ex primario dellaSanta Rita di Milano (nota come la ‘’) non si è ancora conclusa. La Corte diha confermato il reato di omicidio preterintenzionale, cancellando l’ergastolo a cui il chirurgo era stato precedentemente condannato, ma ha stabilito che una nuova Corte di Assise di appello dovrà rideterminare la pena finale. La condanna è stata annullata senza rinvio in relazione ad una aggravante, accogliendo una parte del ricorso del procuratore generale di Milano. Respinta invece la richiesta del Pg di tornare alla originaria contestazione. Dichiarato ...

