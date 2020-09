Clima | l’importanza delle scelte sulla riconversione verde è grandissima | perciò se ne discute

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 settembre 2020) Termini quali: “”, “transizione ecologica”, “economia circolare”, “bioeconomia” sempre più spesso ricorrono nel linguaggio comune e ormai nessuna iniziativa imprenditoriale, economica, finanziaria ne è esente. Per non parlare dei progetti politici e governativi in corso sia a livello nazionale che europeo, quasi tutti declinati sul “green new deal”. E’ il momento di chiederci tuttavia cosa davvero significhino queste parole e se leche sottendono saranno veramente in grado di rimediare agli errori commessi, contrastare i cambiamentitici, ridurre l’inquinamento, rispettare l’ambiente, gli ecosistemi e quindi la vita e la salute nostra e dell’intero pianeta. La crisi globale (ambientale, ...