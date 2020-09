Clamoroso Allegri: è pronto a dire sì alla Roma! (Di giovedì 24 settembre 2020) ROMA - Allegri apre alla Roma , nel momento in cui i Friedkin si pongono seri dubbi su Fonseca . Max non ne può più di restare fuori, ha bisogno di risentire addosso l'adrenalina del campo. E' ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 24 settembre 2020) ROMA -apreRoma , nel momento in cui i Friedkin si pongono seri dubbi su Fonseca . Max non ne può più di restare fuori, ha bisogno di risentire addosso l'adrenalina del campo. E' ...

sportli26181512 : Clamoroso Allegri: è pronto a dire sì alla Roma!: Fonseca rischia, decisiva la partita con la Juve. Max disponibile… - StoriaAmore79 : Il gesto di Bonucci che lascia i tifosi senza parole: sentite cos'ha detto: ha del clamoroso! LE PAROLE?… - infoitsport : Pinelli: 'Allegri, niente Roma. Gira un nome clamoroso per la panchina dei giallorossi' - news24_napoli : Pinelli: “Allegri, niente Roma. Gira un nome clamoroso per la panchina… - strumentiumani : È in riferimento al numero clamoroso che ha fatto con Sky per la gestione del caso Dzeko: non ha chiesto di andare… -