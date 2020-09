Cittadinanza farsa a Suàrez. Dopo l’Università trema la Juventus. I pm cercano i contatti tra il club e i docenti indagati. Sul caso ha aperto un fascicolo d’inchiesta pure la Figc (Di giovedì 24 settembre 2020) Da mancato colpo d’estate della Juventus, Luis Suàrez rischia di trasformarsi in un tormentone autunnale dagli esiti a dir poco imprevedibili. Con l’inchiesta giudiziaria aperta dalla Procura di Perugia che procede spedita in merito all’esame farsa sostenuto dal calciatore per ottenere la Cittadinanza, requisito necessario per l’eventuale tesseramento da parte dei bianconeri, in queste ore se ne aggiunge anche un’altra da parte della Figc che potrebbe addirittura portare a conseguenze sportive. C’è da sottolineare che, allo stato attuale, la Juventus e i suoi tesserati non risultano indagati ma non si può escludere che qualcosa possa cambiare in futuro perché, stando a quanto trapela, i pubblici ministeri diretti dal ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 24 settembre 2020) Da mancato colpo d’estate della, Luis Suàrez rischia di trasformarsi in un tormentone autunnale dagli esiti a dir poco imprevedibili. Con l’inchiesta giudiziaria aperta dalla Procura di Perugia che procede spedita in merito all’esamesostenuto dal calciatore per ottenere la, requisito necessario per l’eventuale tesseramento da parte dei bianconeri, in queste ore se ne aggiunge anche un’altra da parte dellache potrebbe addirittura portare a conseguenze sportive. C’è da sottolineare che, allo stato attuale, lae i suoi tesserati non risultanoma non si può escludere che qualcosa possa cambiare in futuro perché, stando a quanto trapela, i pubblici ministeri diretti dal ...

Avvenire_Nei : Secondo il capo della Procura Cantone, per il calciatore #Suarez test farsa. Indagati i vertici dell'Università per… - petergomezblog : Luis Suarez, “esame farsa per ottenere cittadinanza”: pm di Perugia indagano sulla fretta di fissare il test di ita… - SoniaSamoggia : RT @AndFranchini: Esame farsa di #Suarez, spunta anche il nome di Paratici - Sport - ANSA - AndFranchini : Esame farsa di #Suarez, spunta anche il nome di Paratici - Sport - ANSA - ladycast_catia : RT @laramps: No caro Mentana, la vicenda Suarez non è “una cosa tra gossip e farsa”. È una vicenda -giudiziaria- che scoperchia l’insensate… -