Città Metropolitana, al via nuovi lavori di restauro per la Reggia di Portici (Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPortici (Na) – E’ stato affidata, alla ditta vincitrice della gara, la realizzazione degli interventi urgenti di restauro del cornicione lato mare, della facciata lato monte nonché della copertura e del muro di cinta del Bosco inferiore della Reggia di Portici. La Città Metropolitana di Napoli è proprietaria del Sito Reale Borbonico Reggia di Portici. Il complesso è occupato prevalentemente del Dipartimento di Agraria della Università di Napoli Federico II, nonché dal Museo Ercolanense. Si estende su un’area molto vasta che comprende il bosco superiore ed il bosco inferiore, quest’ultimo, oggi, parco urbano. Le peculiari caratteristiche del complesso monumentale richiedono ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – E’ stato affidata, alla ditta vincitrice della gara, la realizzazione degli interventi urgenti didel cornicione lato mare, della facciata lato monte nonché della copertura e del muro di cinta del Bosco inferiore delladi. La Cittàdi Napoli è proprietaria del Sito Reale Borbonicodi. Il complesso è occupato prevalentemente del Dipartimento di Agraria della Università di Napoli Federico II, nonché dal Museo Ercolanense. Si estende su un’area molto vasta che comprende il bosco superiore ed il bosco inferiore, quest’ultimo, oggi, parco urbano. Le peculiari caratteristiche del complesso monumentale richiedono ...

Tantzstanze83 : RT @flash_meteo: Nuovo studio su @ELSenviron 'Science of the Total Environment' collega #isoladicalore estiva a #consumosuolo e copertura a… - bonagjergji1 : RT @flash_meteo: Nuovo studio su @ELSenviron 'Science of the Total Environment' collega #isoladicalore estiva a #consumosuolo e copertura a… - lorenzocolav : RT @flash_meteo: Nuovo studio su @ELSenviron 'Science of the Total Environment' collega #isoladicalore estiva a #consumosuolo e copertura a… - f_defrancesco : RT @flash_meteo: Nuovo studio su @ELSenviron 'Science of the Total Environment' collega #isoladicalore estiva a #consumosuolo e copertura a… - flash_meteo : Nuovo studio su @ELSenviron 'Science of the Total Environment' collega #isoladicalore estiva a #consumosuolo e cope… -

Ultime Notizie dalla rete : Città Metropolitana Turismo, la Città Metropolitana di Napoli apre il Salone Mondiale dei Siti Unesco di Roma Il Mattino