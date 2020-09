Cinema, i film da vedere nel weekend 26-27 settembre. I trailer (Di giovedì 24 settembre 2020) Ecco i film, con annessi trailer, che escono nelle sale Cinematografiche italiane il 24 settembre e che rappresentano le novità per il weekend del 26-27. A seguire trovi anche le uscite di settimana ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Ecco i, con annessi, che escono nelle saletografiche italiane il 24e che rappresentano le novità per ildel 26-27. A seguire trovi anche le uscite di settimana ...

team_world : 'Se non puoi fidarti della tua mente, fidati del tuo cuore' IN ESCLUSIVA il trailer ufficiale italiano del film… - WeCinema : .@russellcrowe protagonista di un nuovo thriller: c'è da dire altro? ?? Ah sì, il titolo del film: 'Il giorno sbagli… - DisneyPlusIT : Le serie TV più amate arrivano ad ottobre! The Mandalorian 2, la 3° stagione di Violetta e di Soy Luna... e poi il… - Secret_of_Julia : RT @24DianaT: Manca poco.. È vedrò il tuo film..sarà un ora e mezza di terrore.. Dicono che i film di paura.. I thriller fanno perdere le c… - stefania_2020 : RT @RollingStoneita: Esce oggi nelle sale #Padrenostro, il film che ha fatto vincere la Coppa Volpi a @pfavino e che racconta un tempo lont… -