Cina, ecco 'Flying Kiss': la spettacolare attrazione pensata per chi non soffre di vertigini (Di giovedì 24 settembre 2020) Arrivano da Chongqing, in Cina, queste immagini pazzesche che mostrano il funzionamento di una spettacolare attrazione. La sua struttura, infatti, è composta da due statue giganti poste in cima a una ... Leggi su leggo (Di giovedì 24 settembre 2020) Arrivano da Chongqing, in, queste immagini pazzesche che mostrano il funzionamento di una. La sua struttura, infatti, è composta da due statue giganti poste in cima a una ...

FruitbookMag : Dall'alleanza #AgenziaICE e #Federbio nasce #ItaBio, la prima piattaforma per lo sviluppo internazionale del… - Maryljacb : RT @Vickiegogreen: @Carlo_bis #CINA ESPORTATORE GLOBALE DI IMMANE DISASTRO AMBIENTALE. Ecco la mia traduzione in italiano del video soprast… - cialtronix : RT @Vickiegogreen: @Carlo_bis #CINA ESPORTATORE GLOBALE DI IMMANE DISASTRO AMBIENTALE. Ecco la mia traduzione in italiano del video soprast… - Antonio32132860 : RT @Vickiegogreen: @Carlo_bis #CINA ESPORTATORE GLOBALE DI IMMANE DISASTRO AMBIENTALE. Ecco la mia traduzione in italiano del video soprast… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina ecco Cina: ecco l'economia duale di Xi ISPIonline Le città Covid-free da visitare questo autunno

Sì, siamo nel bel mezzo di una pandemia che è arrivata in praticamente ogni angolo del nostro pianeta, quella da Covid-19; eppure non dovremmo evitare di viaggiare. Semmai è il caso di farlo con caute ...

Cina, ecco “Flying Kiss”: la spettacolare attrazione pensata per chi non soffre di vertigini

Arrivano da Chongqing, in Cina, queste immagini pazzesche che mostrano il funzionamento di una spettacolare attrazione. La sua struttura, infatti, è composta da due statue giganti poste in cima a una ...

Sì, siamo nel bel mezzo di una pandemia che è arrivata in praticamente ogni angolo del nostro pianeta, quella da Covid-19; eppure non dovremmo evitare di viaggiare. Semmai è il caso di farlo con caute ...Arrivano da Chongqing, in Cina, queste immagini pazzesche che mostrano il funzionamento di una spettacolare attrazione. La sua struttura, infatti, è composta da due statue giganti poste in cima a una ...