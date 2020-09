Chi l’ha visto, Federica Sciarelli blocca l’inviato: “Chi sono quegli scemi dietro?” (Di giovedì 24 settembre 2020) Federica Sciarelli ha aperto la puntata di Chi l’ha visto con un collegamento da Lecce dove ha avuto luogo un duplice omicidio. Ad un certo punto ha dovuto interrompere l’inviato per via della presenza di alcuni ragazzini che ridevano. La conduttrice blocca l’inviato La punta del 23 settembre di Chi l’ha visto è iniziata con … L'articolo Chi l’ha visto, Federica Sciarelli blocca l’inviato: “Chi sono quegli scemi dietro?” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 24 settembre 2020)ha aperto la puntata di Chi l’hacon un collegamento da Lecce dove ha avuto luogo un duplice omicidio. Ad un certo punto ha dovuto interrompere l’inviato per via della presenza di alcuni ragazzini che ridevano. La conduttricel’inviato La punta del 23 settembre di Chi l’haè iniziata con … L'articolo Chi l’hal’inviato: “Chidietro?” proviene da www.meteoweek.com.

