Che Tempo Che Fa 2020/21 – Anticipazioni prima puntata e cast (Di giovedì 24 settembre 2020) Fabio Fazio si prepara alla stagione di Che Tempo Che Fa 2020/21. La trasmissione infatti riprenderà domenica 27 settembre e, dopo essere migrata prima a Rai1 e poi a Rai2, ora torna su Rai3. Ecco le novità e le conferme di questa nuova stagione. Le new entry del cast di Che Tempo Che Fa 2020/21 Per il pubblico che da sempre segue Che Tempo Che Fa ci sono la riconferma dei volti noti di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, il Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica e il duo Ale e Franz. Ma ci sono anche delle belle novità nel cast che affiancherà Fabio Fazio per questa stagione. Sono infatti state confermate le presenza fisse di Roberto Saviano e Enrico Brignano. Che ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 24 settembre 2020) Fabio Fazio si prepara alla stagione di CheChe Fa/21. La trasmissione infatti riprenderà domenica 27 settembre e, dopo essere migrataa Rai1 e poi a Rai2, ora torna su Rai3. Ecco le novità e le conferme di questa nuova stagione. Le new entry deldi CheChe Fa/21 Per il pubblico che da sempre segue CheChe Fa ci sono la riconferma dei volti noti di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, il Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica e il duo Ale e Franz. Ma ci sono anche delle belle novità nelche affiancherà Fabio Fazio per questa stagione. Sono infatti state confermate le presenza fisse di Roberto Saviano e Enrico Brignano. Che ...

chetempochefa : “Come di consueto, inviteremo chi, di volta in volta, saprà darci una visione del tempo che stiamo vivendo.” -… - FMCastaldo : Ora non serve rivendicare le vittorie o le sconfitte. Sul #Referendum gli elettori hanno condiviso le nostre idee,… - AntoVitiello : #Pioli in conferenza su #Leao: 'Ha un potenziale incredibile, gli chiedo di giocare con la squadra e di fare la dif… - lauhopes : RT @zaynisag0d: ne avete sentito parlare? no? ??LEGGETE E FATE GIRARE?? a manhattan ieri è partito un vero e proprio countdown che indica… - parallelecinico : @this_is_stefano @blob_83 È come quando fai il terzo tempo: per andare ad appoggiare fai un ultimo passo e tiro alz… -