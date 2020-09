Challenger Forlì 2020, Musetti in semifinale: proiezione ranking e quanto guadagna (Di giovedì 24 settembre 2020) Il talento di Lorenzo Musetti sta gradualmente sbocciando, mostrando i meravigliosi petali che lo compongono. Il giovane atleta italiano ha dimostrato di poter offrire continuità all’exploit risalente agli Internazionali d’Italia 2020, culminato con le vittorie su Stanislas Wawrinka e Kei Nishikori, impressionando successivamente durante il Challenger di Forlì 2020 e ottenendo il pass per le semifinali. Musetti ha sconfitto in successione tennisti affermati del calibro di Frances Tiafoe e Andreas Seppi, palesando un tennis attento all’estetica e pragmatico, ragionato e istintivo, pregevole e incisivo. L’italiano classe ’02 ha iniziato la propria avventura a Forlì da numero 180 del mondo e si è assicurato ben 35 punti, utili a scalare ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 settembre 2020) Il talento di Lorenzosta gradualmente sbocciando, mostrando i meravigliosi petali che lo compongono. Il giovane atleta italiano ha dimostrato di poter offrire continuità all’exploit risalente agli Internazionali d’Italia, culminato con le vittorie su Stanislas Wawrinka e Kei Nishikori, impressionando successivamente durante ildi Forlìe ottenendo il pass per le semifinali.ha sconfitto in successione tennisti affermati del calibro di Frances Tiafoe e Andreas Seppi, palesando un tennis attento all’estetica e pragmatico, ragionato e istintivo, pregevole e incisivo. L’italiano classe ’02 ha iniziato la propria avventura a Forlì da numero 180 del mondo e si è assicurato ben 35 punti, utili a scalare ...

WeAreTennisITA : Musetti ?? Nel Challenger di Forlì il nostro Lorenzo batte la testa di serie numero 1, l'americano Francis Tiafoe co… - WeAreTennisITA : Musetti non si ferma più? Battuto anche Andreas Seppi per 6-3 6-1, è in semifinale nel challenger di Forlì. Attende… - sportface2016 : #ChallengerForlì 2020: i traguardi del giovane #Musetti - apicella57 : RT @LucaFiorino24: Altra vittoria per Lorenzo #Musetti. Vince il derby con Seppi senza concedere palle break e vola in semifinale nel Chall… - apicella57 : RT @GeorgeSpalluto: Andrea Pellegrino in semifinale a Forlì. Dopo Galovic e Norrie elimina Clezar con lo score di 64 62 e raggiunge per la… -

