Cerezo | “Il City ha offerto 85 milioni per Gimenez | ma abbiamo rifiutato”

Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Onda Cero durante il programma El Transitor, in cui ha ammesso che il Manchester City ha offerto 85 milioni per José Gimenez. I Citizens hanno tentato l'assalto all'uruguaiano dopo che De Laurentiis ha rifiutato la prima offerta del club inglese. È vero, ci hanno offerto 85 milioni. Gimenez è un grandissimo giocatore e noi vogliamo sempre trattenere i calciatori di questo livello. Secondo As, Gimenez ha una clausola rescissoria da 120 milioni di euro.

