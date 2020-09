Cellulari vietati in azienda: la decisione della Ferrarini di Reggio Emilia. “Lasciateli in auto, sono veicolo di contagio” (Di giovedì 24 settembre 2020) Vietato utilizzare i telefoni Cellulari in azienda. L’invito è quello di lasciarli in auto o addirittura a casa. È la decisione adottata dalla Ferrarini, storica impresa che produce prosciutti nel territorio di Reggio Emilia. La nuova regola è stata comunicata lunedì ai dipendenti con un cartello appeso nello stabilimento produttivo di Rivaltella (Reggio Emilia). Il motivo? Una misura igienica: “I telefonini sono fonte di contagio”, ha spiegato la responsabile del personale dell’azienda Anna Giovanelli. “L’accordo ha trovato l’appoggio della maggioranza sindacale Rsu – prosegue Giovanelli – In reparto ci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Vietato utilizzare i telefoniin. L’invito è quello di lasciarli ino addirittura a casa. È laadottata dalla, storica impresa che produce prosciutti nel territorio di. La nuova regola è stata comunicata lunedì ai dipendenti con un cartello appeso nello stabilimento produttivo di Rivaltella (). Il motivo? Una misura igienica: “I telefoninifonte di contagio”, ha spiegato la responsabile del personale dell’Anna Giovanelli. “L’accordo ha trovato l’appoggiomaggioranza sindacale Rsu – prosegue Giovanelli – In reparto ci ...

